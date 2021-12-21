В столице задержали объявленного в розыск за кражу подростка

В столице задержали объявленного в розыск за кражу подростка

Карабинеры задержали 15-летнего подростка в столичном секторе Ботаника. Он находился в розыске по подозрению в совершении кражи. 

Карабинеры заметили, что мальчик подозрительно себя ведёт, поэтому остановили его. В ходе проверки выяснилось, что подросток находится в розыске по подозрению в краже. Несовершеннолетнего доставили в инспекторат полиции сектора Ботаника.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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