В столице задержали псевдоадвоката, который обещал решить земельный вопрос за 400 евро

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Сотрудники НАЦ задержали жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина представился адвокатом и пообещал “клиентке” вернуть в собственность земельный участок.

По словам заявительницы, несколько лет назад её муж получил участок под застройку, который передал в дар родственнице. Впоследствии супруги развелись, а после смерти мужчины бывшая супруга стала претендовать на часть участка. Она обратилась к адвокату, чтобы аннулировать договор дарения.

На объявление об услугах “опытного адвоката” женщина наткнулась на рекламном сайте. За содействие в разрешении проблемы мужчина потребовал и получил 400 евро.

Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор НАЦ. Заведено уголовное дело, псевдоадвокату грозит до 6 лет тюрьмы.

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