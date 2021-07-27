В столице задержали преступную группу, промышлявшую кражей автозапчастей (ВИДЕО)

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Трое задержанных – уроженцы Теленештского района в возрасте от 22 до 30 лет – ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Их обвиняют в серии краж запчастей с автомобилей BMW, совершённых на протяжении 2019-2021 гг. Сумма ущерба составила 2 миллиона леев. При обыске в домах задержанных были обнаружены и изъяты украденные запчасти, которые предназначались для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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