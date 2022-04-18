В столице задержали подозреваемого в серии краж подростка

В столице задержали подозреваемого в серии краж подростка

Правоохранители задержали 16-летнего парня, подозреваемого в серии краж из магазинов. Общая сумма ущерба составила 37 000 леев. 

По данным пресс-службы полиции, в результате следственных мероприятий была установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к 4 кражам. Подросток признался, что продал украденное, а деньги потратил на личные нужды.

Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. На этот раз ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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