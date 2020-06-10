В столице задержали подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)

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42-летний житель Леовского района, подозреваемый в совершении нескольких краж, был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка.

Было установлено, что в течение марта задержанный совершил не менее трёх преступлений. Так, он украл ценные вещи из салонов двух автомобилей, а также два велосипеда из подъезда жилого дома. Общий ущерб составил 20 000 леев.

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Мужчина сознался в содеянном. Как оказалось, он уже попадался правоохранителям за аналогичные преступления.

За кражу нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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