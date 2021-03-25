Обокрали несколько магазинов сотовой связи: в столице задержали подельников (ВИДЕО)

Обокрали несколько магазинов сотовой связи: в столице задержали подельников (ВИДЕО)

Двое мужчин обокрали четыре магазина мобильных телефонов на Ботанике. Размер причинённого ущерба оценивается в 150 000 леев.

Как выяснилось, ранее судимые за кражи и грабежи уроженцы районов Теленешты и Бессарабка проникали в магазины по ночам. Их противоправные действия попали на камеры наблюдения.

В ходе обысков в их домах полиция нашла часть украденного. Несколько мобильных телефонов подозреваемые успели продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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