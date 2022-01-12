В столице задержали пьяного водителя без прав, находившегося в розыске (ВИДЕО)

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Нарушителя заметили на одной из улиц в секторе Чеканы.

Мужчина агрессивно вёл машину, а потом попытался на скорости скрыться от полицейских. В итоге автомобилиста удалось остановить и задержать в секторе Буюканы.

При проверке на алкоголь результат теста показал 0,68 мг/л. Как выяснилось, 24-летний уроженец Дубоссарского района находился в розыске ИП Страшен.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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