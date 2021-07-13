В столице задержали пару рецидивистов, обокравших чужое авто (ВИДЕО)

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Подозреваемые ночью проникли в припаркованный на улице автомобиль и украли из салона сумку, в которой находились пневматическое оружие, документы и патроны. Сумма ущерба составила 36 950 леев.



Правоохранители выявили и задержали злоумышленников. Мужчины признали свою вину и рассказали, что оружие успели продать.

Согласно закону, им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 4 лет тюремного заключения.

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