В столице задержали парочку, распространявшую наркотики через Telegram

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Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков через мобильное приложение Telegram.

По данным пресс-службы ГИП, 43-летний мужчина, его 22-летняя сожительница и 26-летний молодой человек были задержаны с поличным, когда делали “закладку” для клиентов. Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

В результате обысков в домах задержанных правоохранители обнаружили наркотики “PVP”, деньги, весы и т.д. Стоимость изъятых наркотических средств на чёрном рынке составляет 15 тыс. леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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