В столице задержали объявленного в розыск мужчину (ВИДЕО)

В столице задержали объявленного в розыск мужчину (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника задержали 23-летнего жителя Кагула, объявленного в розыск по подозрению в краже и шантаже. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в 2016 году мужчина обворовал дом в Кагульском районе. Сумма ущерба составила 34 тысячи леев. Подозреваемый скрывался от правосудия, поэтому правоохранительные органы объявили его в розыск.

Накануне мужчину задержали в столичном секторе Буюканы. Его привлекут к ответственности согласно закону.

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