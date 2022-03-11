В столице задержали объявленного в розыск мужчину (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника задержали 23-летнего жителя Кагула, объявленного в розыск по подозрению в краже и шантаже.

По данным пресс-службы столичной полиции, в 2016 году мужчина обворовал дом в Кагульском районе. Сумма ущерба составила 34 тысячи леев. Подозреваемый скрывался от правосудия, поэтому правоохранительные органы объявили его в розыск.

Накануне мужчину задержали в столичном секторе Буюканы. Его привлекут к ответственности согласно закону.

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