В столице задержали несовершеннолетнего серийного вора (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 16-летнего жителя Комрата, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов, офисов и салонов красоты на территории Кишинёва.

В ходе следственных мероприятий была установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к 23 преступлениям. Он проникал в помещения путём взлома окон или дверей. В ходе допроса подросток признал свою вину и рассказал, что украденное имущество продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Примечательно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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