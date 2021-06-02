В столице задержали мужчину, находившегося 8 лет в розыске за убийство (ВИДЕО)

В столице задержали мужчину, находившегося 8 лет в розыске за убийство (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника задержали 37-летнего мужчину, который восемь лет находился в розыске за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. 

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в 2013 году. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом. Между ними завязалась драка, в результате которой последний получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрывался от следствия. Его объявили в розыск. Апелляционная палата вынесла приговор в отношении мужчины в виде лишения свободы на 13 лет.

Спустя 8 лет преступника задержали. Его отправили в пенитенциарное учреждение для отбывания срока.

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