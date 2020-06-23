В столице задержали мужчину, который обворовывал съёмные квартиры

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29-летний житель столицы был задержан на трое суток по обвинению в совершении кражи.

В период с 21 по 26 мая подозреваемый похитил из квартиры, расположенной на улице Василенко, телевизор, устройство Wi-Fi и ТВ-приставку. Причинённый ущерб составил 6 100 леев.

В результате оперативных действий, предпринятых полицией, злоумышленник был задержан. Как удалось установить, задержанный снимал квартиры на несколько дней, затем выносил ценные вещи и продавал украденное.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством, нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

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