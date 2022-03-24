В столице задержали мошенников, использовавших для покупок чужие банковские карты (ВИДЕО)

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Преступная группа из четырёх человек была задержана сотрудниками полиции Кишинёва. Граждан подозревают в серии мошеннических действий с банковскими картами, выпущенными за границей.

Полицию уведомили представители банка о подозрительных действиях лиц, незаконно получивших финансовые средства с иностранных банковских карт. Как выяснилось, мошенники предъявляли копии несуществующих документов, удостоверяющих личность. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года они использовали данные чужих карт и приобретали в интернет-магазинах мобильные телефоны, компьютерную и бытовую технику и другие ценности на общую сумму 700 000 леев. Впоследствии товары перепродавали через сайт объявлений по более низкой цене.

Согласно нормам законодательства, мошенникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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