В столице задержали иностранца: он находился в розыске как участник ОПГ

В столице задержали иностранца: он находился в розыске как участник ОПГ

28-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый властями своей страны за участие в организованной преступной группировке, был задержан сотрудниками Бюро по миграции и убежищу МВД.

Мужчина, объявленный в международный розыск в 2018 году, был помещён в СИЗО на 72 часа. Бюро по миграции и убежищу, пишет unimedia.info, направило все необходимые документы в Генеральную прокуратуру для начала процедуры экстрадиции иностранца из РМ.

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