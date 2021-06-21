В столице задержали группу рецидивистов за серию краж

В столице задержали группу рецидивистов за серию краж

Четверых ранее судимых жителей столицы в возрасте от 16 до 33 лет задержали по подозрению в серии краж.

В течение трёх месяцев подозреваемые совершили несколько краж из подъездов домов и автомобилей в различных секторах столицы. Их добычей стали велосипеды, мобильные телефоны, автомагнитолы, телевизоры и пр. Общий ущерб составил более 50 тысяч леев.

Полиция обнаружила часть украденных вещей при обыске в доме одного из задержанных. Подозреваемые признали свою вину. Согласно закону, им грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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