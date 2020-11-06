В столице задержали грабителя, отнявшего сумку у прохожей (ВИДЕО)

В столице задержали грабителя, отнявшего сумку у прохожей (ВИДЕО)

20-летний житель столицы был задержан за ограбление. Ранее мужчина попадался на аналогичных преступлениях.

30 октября на улице Албишоара злоумышленник, применив силу, отобрал у 34-летней женщины сумку. Ущерб составил 3 000 леев.

Грабителя удалось задержать, он сознался в содеянном. Согласно действующему законодательству, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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