В столице задержали двух объявленных в розыск нарушителей закона

В столице задержали двух объявленных в розыск нарушителей закона

Сотрудники столичной полиции задержали двух находившихся в розыске мужчин.

В первом случае речь идёт о 31-летнем гражданине, который был приговорён к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество. Мужчина избегал явки в правоохранительные органы и был объявлен в розыск.

Во втором случае 33-летний кишинёвец был приговорён к году и 3 месяцам лишения свободы за оборот наркотиков и также скрывался.

Оба задержанных понесут наказание, предусмотренное судебными решениями.

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