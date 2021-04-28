В столице задержали двух объявленных в розыск нарушителей закона

Сотрудники столичной полиции задержали двух находившихся в розыске мужчин.
В первом случае речь идёт о 31-летнем гражданине, который был приговорён к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество. Мужчина избегал явки в правоохранительные органы и был объявлен в розыск.
Во втором случае 33-летний кишинёвец был приговорён к году и 3 месяцам лишения свободы за оборот наркотиков и также скрывался.
Оба задержанных понесут наказание, предусмотренное судебными решениями.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии