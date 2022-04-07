В столице задержали двух карманников, “орудовавших” в столичных троллейбусах (ВИДЕО)

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Задержанные – ранее судимые жители столицы 41 и 42 лет.

Подозреваемые “орудовали” в общественном транспорте, в основном на троллейбусных маршрутах №2 и №8. Так, у 30-летней пассажирки они украли портмоне, в котором были документы и деньги. Ещё один ехавший в троллейбусе мужчина остался без мобильного телефона.

Украденные вещи обнаружены и будут возвращены владельцам. Задержанным грозит штраф до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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