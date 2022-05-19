В столице задержали двух граждан Украины, занимавшихся сбытом наркотиков

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Правоохранители задержали двух молодых людей, граждан Украины, которые должны были получить 2 кг наркотиков от своей соотечественницы. Женщина с контрабандой попалась на границе на прошлой неделе.

По данным Генпрокуратуры, задержанным 18 лет и 24 года. Один из них ранее привлекался на Украине к уголовной ответственности за разбойное нападение. На основании полученных доказательств они были задержаны за распространение наркотиков через онлайн-магазины.

Молодых людей задержали с поличным, когда они делали “закладки” в секторе Чеканы. Кроме того, правоохранители установили, что они должны были получить 2 кг наркотиков типа PVP, которые 13 мая пыталась в Молдову ввезти гражданка Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, 2500 пакетиков для наркотиков, весы, изоленту, более 2 кг наркотиков, стоимость которых на чёрном рынке составляет более 1,2 млн леев.

Все трое находятся под предварительным арестом. По данному факту ведётся расследование.

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