В столице задержали двух рецидивистов, отнявших у прохожего телефон

В столице задержали двух рецидивистов, отнявших у прохожего телефон

18-летний юноша заявил в полицию о том, что во время прогулки по Рышкановке к нему подошли двое неизвестных и отобрали мобильный телефон. Ущерб составил 4 500 леев.

Молодой человек запомнил приметы злоумышленников, благодаря чему их удалось оперативно задержать. Как оказалось, уроженцы Кишинёва и Новоаненского района ранее уже задерживались за кражи.

В ходе разбирательств нарушители сознались в содеянном. Им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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