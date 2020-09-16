В столице задержали двух рецидивистов, отнявших у прохожего телефон

0

18-летний юноша заявил в полицию о том, что во время прогулки по Рышкановке к нему подошли двое неизвестных и отобрали мобильный телефон. Ущерб составил 4 500 леев.

Молодой человек запомнил приметы злоумышленников, благодаря чему их удалось оперативно задержать. Как оказалось, уроженцы Кишинёва и Новоаненского района ранее уже задерживались за кражи.

В ходе разбирательств нарушители сознались в содеянном. Им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.