В столице задержали двух подельников, которые обворовывали дорогие машины (ВИДЕО)

В столице задержали двух подельников, которые обворовывали дорогие машины (ВИДЕО)

Полиция вела наблюдение за деятельностью злоумышленников в течение 5 месяцев. Их противоправные действия также попали на видеокамеры.

Правоохранители установили причастность задержанных к 11 кражам автоаксессуаров. При обысках в домах мужчин были обнаружены изъятые из транспортных средств запчасти и гаджеты.

В случае обвинительного приговора злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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