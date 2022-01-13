В столице задержали двоих иностранцев с килограммом героина (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали в центре столицы 42-летнего гражданина Таджикистана и 39-летнюю гражданку Украины. В рюкзаке задержанной нашли пакет с 1 кг героина.

Оба подозреваемых являются членами международной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде наркотических веществ из РФ. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 2 400 000 леев.

На имена задержанных выдан ордер на арест на 30 суток.

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