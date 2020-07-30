В столице задержали дерзкого грабителя: он напал на женщину у подъезда (ВИДЕО)

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В уличной краже подозревается 19-летний парень.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 27 июля на улице Измаил. Когда 57-летняя женщина входила в подъезд дома, на неё напал молодой человек. Он отобрал у нее сумку, в которой были пара очков стоимостью 2 000 леев, мобильный телефон Samsung A 50 и денежные средства. После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 9 600 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемого идентифицировали и задержали. Его опознала пострадавшая. Во время допроса молодой человек признал свою вину. Его поместили в изолятор на 30 дней.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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