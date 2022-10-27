В столице задержали банду, воровавшую катализаторы с автомобилей (ВИДЕО)

0

Ущерб, нанесённый владельцам машин, составил около полутора миллиона леев.

Полиция задержала шестерых молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет и 17-летнюю девушку. Их подозревают в совершении более 30 краж в различных секторах столицы.

Злоумышленники орудовали по ночам и снимали с чужих авто выхлопные трубы и катализаторы, которые позже продавали.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.