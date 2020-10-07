В столице задержали банду шантажистов, вымогавших деньги на “общак” (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали с поличным членов преступной группы при получении 2 500 евро.

Согласно материалам следствия, у 32-летнего жителя Кишинёва члены ОПГ вымогали деньги в так называемый “общак” для поддержки тех, кто находился в пенитенциарных учреждениях. Преступники требовали деньги, угрожая физической расправой, а также грозились повредить автомобиль жертвы.

Так, были задержаны двое ранее судимых за аналогичные преступления мужчин. В ходе обысков полиция обнаружила пистолет и денежные банкноты, предположительно полученные в результате краж из банкоматов.

По факту шантажа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит штраф до 67 500 леев или тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.

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