В столице задержали адвоката за взятку в 10 тысяч евро

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением адвоката из Кишинёва.

Согласно обвинительному акту, в декабре 2021 года адвокат, представляя интересы клиентов, задержанных по уголовному делу, пообещал изменить меру пресечения подозреваемым на домашний арест. За свои услуги он получил 10 000 евро.

В ходе слушаний адвокат свою вину не признал и находится под следствием. По ходатайству органов прокуратуры наложен арест на половину доли его недвижимого имущества.

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