В столице задержали адвоката в момент возврата взятки

0

Женщину-адвоката задержали с поличным в рамках дела об извлечении выгоды из влияния. Задержанная получила 1050 евро, пообещав закрыть дело об управлении автомобилем в нетрезвом виде и без документов.

Согласно материалам дела, адвокат утверждала, что сможет договориться с прокурором, ведущим расследование. Однако впоследствии она сообщила, что не может помочь в связи с тем, что дело было перенаправлено другому прокурору. Чиновник встретилась с заказчиком для возврата денег и в этот момент была задержана НАЦ.

В настоящее время женщина находится в изоляторе. Ей грозит крупный штраф или до 6 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.