В столице задержали 38 человек, находившихся в розыске

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Злоумышленники скрывались от правосудия.

По данным пресс-службы столичной полиции, 27 из них были объявлены в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за кражи, оборот наркотиков, хулиганство и грабежи. Кроме этого, за отчётный период были задержаны 11 государственных должников.

Сотрудники полиции продолжают принимать все необходимые меры для установления местонахождения лиц, скрывающихся от следствия.

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