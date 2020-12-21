В столице задержали 38 человек, находившихся в розыске

В столице задержали 38 человек, находившихся в розыске

Злоумышленники скрывались от правосудия.

По данным пресс-службы столичной полиции, 27 из них были объявлены в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за кражи, оборот наркотиков, хулиганство и грабежи. Кроме этого, за отчётный период были задержаны 11 государственных должников.

Сотрудники полиции продолжают принимать все необходимые меры для установления местонахождения лиц, скрывающихся от следствия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md