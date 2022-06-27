В столице за торговлю наркотиками задержали сожителей

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся продажей синтетических наркотиков на территории столицы.

36-летний мужчина и его 20-летняя сожительница продавали PVP-наркотики (“соль”) через интернет-магазин. Мужчину задержали с поличным – он прятал наркотики в тайниках в секторе Ботаника. В его квартире правоохранители нашли более полукилограмма запрещённых веществ на сумму около 350 000 леев.

Подозреваемые находятся под арестом. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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