В столице за неделю выявили более 400 случаев энтеровирусной инфекции

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Об этом рассказал начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ на заседании глав муниципальных служб.

По его словам, подобные инфекционные заболевания характерны для летнего периода, пишет moldpres.md.

– Речь идёт об энтеровирусных инфекциях, пищевых отравлениях и сальмонеллезе. По статистике, 80% случаев регистрируется среди детей. Напоминаем родителям и работникам общественного питания о необходимости быть осторожными и соблюдать все профилактические меры, — уточнил Гылкэ.

Энтеровирусные инфекции — группа острых инфекционных заболеваний. Симптомы инфекции включают диарею, рвоту, спазмы в животе, лихорадку, головную боль, вялость и апатию. Чаще всего энтеровирусами заболевают дети до 6 лет.

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