В столице за неделю поймали около сотни нарушителей закона

В столице за неделю поймали около сотни нарушителей закона

С 8 по 14 июня полицейскими были задержаны 92 правонарушителя, которые скрывались от правоохранительных органов.

60 из них были объявлены в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за кражи, оборот наркотиков, хулиганство, грабежи. Также были пойманы 32 государственных должника.

Стоит отметить, что мероприятия по задержанию лиц, которые находятся в розыске за совершение различных преступлений, продолжатся.

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