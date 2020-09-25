В столице за две недели задержали почти полсотни нарушителей закона (ВИДЕО)

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Мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы с 11 по 25 сентября ответили на 2 635 обращений жителей города.

Так, по результатам 43 конфликтных ситуациях было задержано 47 человек. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов правоохранители раскрыли 6 краж, 6 грабежей, 13 случаев, связанных с наркотиками, 12 актов хулиганства, 2 случая домашнего насилия.

За отчётный период были задержаны 16 человек, объявленных в розыск за различные правонарушения, 9 государственных должников, и 17 человек, на которых были выданы ориентировки.

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