В столице за 2 недели задержали более полусотни нарушителей закона (ВИДЕО)

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С 1 по 14 октября правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 2 442 обращения горожан.

За отчётный период сотрудники полиции провели 60 задержаний. Раскрыты 7 краж, ограбление, 11 случаев, связанных с наркотиками, 17 случаев хулиганства, а также 5 случаев домашнего насилия.

Кроме того, были задержаны 125 человек, подозреваемых в совершении правонарушений, 8 государственных должников, а также выявлены 2 находившихся в розыске автомобиля.

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