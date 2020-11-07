В столице высадили ещё более 10 тысяч деревьев. Чебан призывает граждан участвовать в озеленении города

В столице высадили ещё более 10 тысяч деревьев. Чебан призывает граждан участвовать в озеленении города

Более 10 тысяч деревьев были высажены сегодня в секторах столицы. По словам генпримара Иона Чебана, в третьей по счету акции по озеленению города активное участие приняли сотрудники примарии, жители столицы, а также полиция.

– Это не так сложно – каждую субботу посвящать 2-3 часа на эти акции, в итоге город становится более зеленым. Нас много, и никто не выходит потому, что его заставили. Мы приглашаем, а люди отзываются. Благодарю всех за участие, – сказал Чебан. 

Кроме того, градоначальник призвал жителей столицы принять участие в следующей акции по посадке деревьев, которая состоится в следующую субботу.

– Наша цель – до окончания кампании посадить около 100 тысяч деревьев в парках, лесопарках и во дворах столицы. Акции проходят в сотрудничестве с агентством “Moldsilva”. Таким образом, Кишинёв присоединяется к мировой кампании “Озеленение городов”, которую инициировала Европейская экономическая комиссия ООН, – отметил Чебан.

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