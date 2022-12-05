В столице выросло число случаев ОРВИ среди детей

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На прошлой неделе в столице зарегистрировали рост числа несовершеннолетних с острыми респираторными инфекциями. Об этом заявил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на совещании глав муниципальных служб.

По его словам, в ряде детских больниц палаты заполнены.

– Дети болеют ОРВИ, пневмонией, бронхитом, страдают от дыхательной недостаточности. Больничные места и медицинские бригады были пополнены. Мы призываем родителей обращаться к врачу при появлении первых симптомов респираторных инфекций, чтобы получить лечение в самом начале заболевания, — сказал Борис Гылкэ.

Он добавил, что в столичных больницах на данный момент находятся 147 пациентов с COVID-19 и напомнил о необходимости делать прививки от коронавируса и гриппа, пишет moldpres.md.

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