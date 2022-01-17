В столице введён “красный” уровень эпидопасности из-за коронавируса

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Он был присвоен муниципию Национальным агентством общественного здоровья на основании высокого числа случаев коронавируса, зарегистрированных на прошлой неделе – 459 на 100 тысяч населения.

“Красным” стал и Яловенский район. Это значит, что частные мероприятия в Кишинёве и Яловенах отныне запрещены. Доступ в заведения общественного питания, спортзалы, театры и концертные залы будет осуществляться только на основании ковид-сертификата, а университеты перейдут на онлайн-обучение. В то же время в здании Международного аэропорта Кишинёва смогут находиться только улетающие и прибывающие.

В Гагаузии, Басарабяске, Дондюшанах, Фалештах, Ниспоренах и Шолданештах введён “жёлтый” уровень, а в остальных территориально-административных единицах – “оранжевый”.

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