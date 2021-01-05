В столице вскоре начнут тестировать систему электронного билета

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В Кишинёве приступили к реализации пилотного проекта по системе электронной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте.

Как рассказал Ион Чебан, тестирование начнётся в ближайшее время и будет проводиться компаниями MasterCard и VISA, которые берут на себя все расходы.

Для начала сотрудничества этих компаний с муниципальными предприятиями общественного транспорта я подписал два отдельных меморандума. Благодарю представителей компаний за поддержку и передовой опыт, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, МП “Управление электротранспорта” и МП “Городской автобусный парк” заключат договоры с операторами, предоставляющими услуги электронной оплаты проезда, и протестируют пилотный проект на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах.

На первом этапе будет установлено электронное оборудование, пройдёт обучение сотрудников муниципальных транспортных предприятий, будут проведены информационные кампании. Впоследствии приступят непосредственно к тестированию системы.

Две компании, которые будут реализовывать пилотный проект, не получат преимущества в тендерах, организованных позже для внедрения соответствующей системы в муниципальном общественном транспорте, – заверил Ион Чебан.

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