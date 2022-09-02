В столице всего за месяц более 600 человек обратились за медпомощью в связи с аллергией на амброзию

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В августе более 600 человек обратились в первичные медицинские учреждения столицы с аллергией на амброзию. Об этом сегодня заявил начальник Управления социального обеспечения и здравоохранения примарии Кишинева Борис Гылкэ в ходе совместной пресс-конференции с руководителем МП “Ассоциация управления зелеными насаждениями” Викторией Коваль.

По словам Гылкэ, количество людей, страдающих аллергическими реакциями, в 10 раз больше, а на национальном уровне цифры еще выше, передает moldpres.md.

– После обращения к врачу пациенту делают тест на аллергены, который проводится в частных лабораториях и стоит очень дорого. Есть люди, которые идут в аптеку без предписания врачей, чтобы приобрести противоаллергический препарат. В таких случаях лекарство может оказаться неэффективным, а ведь подобные препараты довольно дорогие и их нужно приобретать ежегодно, поэтому мы предлагаем включить их в список компенсируемых, — заявил Гылкэ.

Местные власти уточнили, что у них нет необходимых рычагов для введения санкций в отношении государственных или частных учреждений, которые не соблюдают меры по борьбе с амброзией.

– Мы не наделены полномочиями по контролю и штрафным санкциям. Уничтожение кустов амброзии является обязанностью местных властей только в том случае, если невозможно установить владельцев земли. В период с июня по сентябрь рабочие использовали технические и химические методы для ликвидации зарослей этого растения, но у амброзии уже выработалась устойчивость к химическим препаратам, поэтому будут проведены испытания по выявлению других видов гербицидов, — сообщила Коваль.

Министерство здравоохранения ранее указывало, что основной мерой профилактики аллергии является избежание контакта с амброзией.

– Чтобы уменьшить контакт с ним, растение должно быть уничтожено. Медикаментозное лечение предназначено только для уменьшения амплитуды симптомов. Предоставление бесплатного доступа к противоаллергическим препаратам людям с аллергией на амброзию никоим образом не решит проблему, – отмечается в пресс-релизе учреждения.

По данным муниципальных властей, в прошлом году на территории столицы был ликвидирован 41 га амброзии, на что было потрачено около 1 млн леев (примерно 50 тыс. евро). Помимо химической обработки, растение срывают или обрезают 3-4 раза за сезон. Если год дождливый, то требуются дополнительные вмешательства.

Согласно законодательству, ответственность за уничтожение амброзии несут собственники или распорядители земли и органы местного самоуправления, управляющие территориями, прилегающими к дорогам общего пользования, железным дорогам, паркам, озерам, зонам отдыха и т. д. При этом территориальные подразделения Инспекции по охране окружающей среды, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Национального агентства общественного здоровья несут ответственность за проверку и мониторинг зарослей амброзии.

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