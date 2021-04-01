В столице воры “раздели” припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

В столице воры “раздели” припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

Полицейские задержали четырёх мужчин из районов Хынчешты, Дрокия и Каушаны. Их обвиняют в краже колёс с автомобиля.

В середине февраля в полицию обратился житель столицы и сообщил, что с припаркованного во дворе по улице Гренобля Citroen сняли колёса. Ущерб потерпевший оценил в 11 000 леев.

Подозреваемых задержали, они признали свою вину и заявили, что продали похищенное. Злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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