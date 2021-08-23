В столице мужчина зашёл в офис и украл дорогостоящий прибор (ВИДЕО)

В столице мужчина зашёл в офис и украл дорогостоящий прибор (ВИДЕО)

29-летний нарушитель был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Центр по подозрению в краже.

К правоохранителям обратился потерпевший. Мужчина рассказал, что в его офис проник неизвестный и украл озонатор стоимостью 11 500 леев. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правонарушитель был задержан. Мужчине грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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