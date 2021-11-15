В столице вор вымогал выкуп за снятые с чужих авто номера

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27-летний уроженец Хынчештского района был задержан сотрудниками инспектората полиции Ботаники по подозрению в шантаже.

Как выяснилось, мужчина снимал с автомобилей иностранные номерные знаки, а на лобовом стекле транспортной единицы оставлял записку с номером телефона. За возврат номеров злоумышленник вымогал у владельцев авто от 800 до 1000 леев.

В ходе следствия была установлена ​​причастность подозреваемого как минимум к 20 случаям кражи автомобильных номеров на территории столицы. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафом от 42 500 до 67 500 леев.

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