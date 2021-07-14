Момент кражи велосипеда из подъезда попал на видео

Момент кражи велосипеда из подъезда попал на видео

В полицию сектора Рышкановка обратился мужчина. Он сообщил о краже велосипеда из подъезда дома. Ущерб составил 4 100 леев.

Полиция изучила изображения с камер наблюдения, благодаря чему удалось вычислить злоумышленника. 27-летний ранее судимый подозреваемый вскоре был задержан и признал свою вину. Велосипед вернули законному владельцу.

За кражу мужчине грозит крупный штраф, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md