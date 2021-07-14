Момент кражи велосипеда из подъезда попал на видео

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В полицию сектора Рышкановка обратился мужчина. Он сообщил о краже велосипеда из подъезда дома. Ущерб составил 4 100 леев.

Полиция изучила изображения с камер наблюдения, благодаря чему удалось вычислить злоумышленника. 27-летний ранее судимый подозреваемый вскоре был задержан и признал свою вину. Велосипед вернули законному владельцу.

За кражу мужчине грозит крупный штраф, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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