В столице водителю стало плохо за рулём: мужчина успел остановиться (ВИДЕО)

В столице водителю стало плохо за рулём: мужчина успел остановиться (ВИДЕО)

Инцидент на дороге произошёл накануне на столичной улице Василе Александри. Во время движения у мужчины случился сердечный приступ.

Как пишет echipa.md, водителю удалось остановить автомобиль посреди дороги. Прибывшие на подмогу врачи вытащили пострадавшего из машины. К счастью, мужчину удалось спасти, он находится в больнице под наблюдением врачей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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