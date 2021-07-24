В столице водитель наехал сотруднику таможни на ногу

Инцидент произошёл накануне на внутреннем таможенном посту на улице Индустриальной.
Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, у 62-летнего водителя грузовика DAF случился конфликт с сотрудником терминала. Впоследствии водитель наехал сотруднику поста на ногу, пишет deschide.md.
Пострадавшего доставили в больницу. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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