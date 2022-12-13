В столице водитель совершил наезд на сотрудников полиции и попытался скрыться

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Инцидент произошёл на одной из улиц Кишинёва. Дорожные инспекторы остановили хаотично двигавшийся Mercedes.

Водитель отказался подчиниться требованиям правоохранителей, нажал на педаль газа и сбил патрульных. После этого 24-летний мужчина продолжил движение.

Полиции вскоре удалось остановить нарушителя. Выяснилось, что автомобиль был взят в аренду, а у водителя не было прав, пишет publika.md.

Мужчину доставили в наркодиспансер для сдачи анализов. Возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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