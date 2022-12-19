В столице водитель Lexus устроил ДТП и сбежал: его ищет полиция

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Серьёзная авария произошла сегодня ранним утром на пересечении улиц М. Г. Бэнулеску-Бодони и Михаила Когэлничану, недалеко от Молдавского государственного университета.

По данным полиции, на дороге столкнулись Volkswagen и Lexus. Последний снёс дерево и светофор. Водитель скрылся с места ДТП, полиция устанавливает его местонахождение, передаёт realitatea.md.

Лёгкие травмы получил 53-летний водитель Volkswagen. Обстоятельства аварии выясняются.

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