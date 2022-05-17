В столице вновь заработают социальные столовые

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Граждане, которым во время пандемии ежемесячно выдавали продуктовые наборы, снова будут получать бесплатные обеды в социальных столовых. Они возобновят работу в июле.

Об этом сообщил генпримар Ион Чебан на вчерашнем совещании глав муниципальных служб, пишет ipn.md. Градоначальник подчеркнул, что посетит с внезапными проверками все столовые города.

В настоящее время около 1200 человек в Кишинёве получают бесплатные продуктовые наборы от Главного управления медицинской и социальной помощи. Это пенсионеры, лица с особыми потребностями, многодетные семьи.

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