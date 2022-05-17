В столице вновь заработают социальные столовые

В столице вновь заработают социальные столовые

Граждане, которым во время пандемии ежемесячно выдавали продуктовые наборы, снова будут получать бесплатные обеды в социальных столовых. Они возобновят работу в июле. 

Об этом сообщил генпримар Ион Чебан на вчерашнем совещании глав муниципальных служб, пишет ipn.md. Градоначальник подчеркнул, что посетит с внезапными проверками все столовые города.

В настоящее время около 1200 человек в Кишинёве получают бесплатные продуктовые наборы от Главного управления медицинской и социальной помощи. Это пенсионеры, лица с особыми потребностями, многодетные семьи.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md