В столице ведутся работы по уничтожению амброзии

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Сотрудники “Spații verzi” очищают участки от амброзии, которая в это время года находится на ранней стадии роста и менее вредна для населения.

Заместитель директора предприятия по благоустройству и озеленению Андрей Графов рассказал, что ситуация с амброзией находится под контролем. Работники ежедневно скашивают имеющиеся плантации сорняков, пишет moldpres.md.

Пыльца амброзии является сильнейшим аллергеном и наносит вред здоровью человека. Она особенно негативно влияет на людей, страдающих астмой. В связи с этим физических и юридических лиц просят систематически проверять земельные участки на наличие амброзии и своевременно её уничтожать.

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