В столице ведутся работы по скосу травы в зелёных зонах

0

Ион Чебан попросил сегодня профильные муниципальные службы усилить работы по скосу травы в общественных местах. Это связано с тем, что с наступлением тёплой погоды в Кишинёве разрослась трава в парках, зелёных зонах и вдоль дорог.

За последнюю неделю было скошено 56 гектаров, скошенную траву вывезли с помощью 16 машин. Сейчас работы ведутся во многих парках и скверах, а также на прилегающей к дороге территории, – уточнил Чебан.

Примар добавил, что в последующие дни скос травы продолжится. Кроме того, муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» ведёт борьбу с клещами и комарами во всех зелёных зонах столицы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.